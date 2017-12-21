Рекомендации доктора Хамера на каждый день

Никогда не поддавайся панике!

Паника вызывает сильнейший ответ центральной нервной системы, после которого человек теряет функциональную связь с мозгом. Очень часто люди умирают в панике. Человек никогда не должен паниковать или не позволять паниковать другим. Мы должны заботиться об окружающих нас людях. ЛЮБИТЕ СЕБЯ И ДРУГ ДРУГА! Любовь имеет большое и двойное терапевтическое значение. Если вы сначала любите себя, вы не будете конфликтовать с самим собой, или испытывать самообесценивание или чувство вины. Если вы любите других, то вы не будете конфликтовать с другими.

НЕ ПОДДАВАТЬСЯ ПАНИКЕ означает, что больной никогда не должен бояться, и терапевты НИКОГДА не должны пугать больных. В противном случае, даже простуда становится неизлечимой, потому что вызовет общую реакцию в организме. Паниковать – это все равно, что купить билет в одну сторону.

Например, сказать матери что-то в духе: «Мне очень жаль. Приношу свои соболезнования. У меня плохие новости — у вашего сына лейкоз», – убийство. Поскольку лейкоз это не болезнь! Это первая из пяти естественных биологических стадий регенерации крови после того, как биологической реакциейна конфликт была анемия!

Будьте терпеливы с симптомами тела.

Около 10 часов вечера, как правило, запускается максимальный импульс ваготонии – восстановительных процессов организма. Блуждающий нерв является самым мощным в организме: нет возможности победить сон. Это наш архаический наследственный ритм: человек бодрствует днем. В нашем поведении уже 4 миллиона лет записан биологический код, что человек должен охотиться, собирать плоды, действовать днем и ночью отдыхать. Именно в ночное время все автоматизировано в теле, чтобы сосредоточить работу на пищеварительном тракте.

У нас уменьшается активность мозга, сердца, дыхательная активность. Как правило, в ночное время все болезни обостряются и могут усугубиться и приносить больше страданий, потому что в течение этого периода ваготонии мозг активнее “ремонтирует” и может быть больше отеков. Можно сделать некоторые облегчающие процедуры, чтобы сделать эти отеки более терпимыми, но только, чтобы уменьшить их, потому что, если заблокировать действие мозга, то ремонт так и не будет завершен, и составные элементы восстановления не завершатся.

Если ваготония очень сильная, голова может нагреваться до такой степени, что даже приняв душ у человека почти сразу становятся сухими волосы без использования фена в силу такой сильной термопроводимости. Это происходит, когда голова «сдавлена» биологическими отеками: в этот момент НЕОБХОДИМО ПОМОГАТЬ.

Каждый вечер перед сном подводите ежедневный баланс.

Вы должны оценить, не слишком ли много «работали» в течение дня. Если да, то отдых обязателен на следующий день (для серьезных заболеваний, таких как рак, фибромиалгия, артрит, и т.д.) человек должен исцелиться. Вы можете делать много вещей, но превыше всего позаботиться о здоровье. Не следует ожидать, кого-то или что-то, что вас вылечит.

Если вы сделали слишком много, вы должны отдыхать на следующий день, потому что в противном случае слишком много стресса приводит к тому, что мозг возвращается к симпатикотонии и останавливает ваготонию и тогда исцеление останавливается.

Каждое утро планируйте свой день.

Уважайте этот план, следуйте ему и обеспечьте себе по крайней мере 6 часов сна по ночам. Таковы правила для тяжелых больных и тех, кто вынужден бороться со своими проблемами. Находясь в инвалидной коляске вы всегда будете хотеть посетить много мест, чтобы продемонстрировать и доказать, что вы можете делать то, что и все остальные люди. Такая реакция является ИЗБЕГАНИЕМ, это тоже своего рода игра. А вам надо сконцентрироваться на исцелении, потому что это возможно. Мы должны избегать стресса действия.

Мозг имеет необычайную силу исцеления, несмотря на все, что мы делаем против этого (наши страхи, споры и конфликты, депрессивные или устрашающие мысли, которые мы получили в течение дня в результате событий).

Всегда делайте то, что абсолютно необходимо в первую очередь.

Если задания превышают 3 часа физического или психологического напряжения, нужно остановиться, отказаться от поверхностного и отдохнуть, с легким сердцем, потому что вы делаете то, что нужно для лечения, а не наоборот. Большинство людей впадают в депрессию, теряют надежду, боятся отдыхать: они боятся своей проблемы, ее давности и это очень сильный вторичный конфликт, который блокирует исцеление. Он звучит в нашей голове приблизительно так: «Я УЖЕ НЕ МОГУ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ, Я НЕ ГОЖУСЬ УЖЕ ДЛЯ ЭТОГО».

То есть, в первую очередь вы делаете только абсолютно необходимое. Это позволит человеку чувствовать, что он существует, но нужно отводить всему только необходимое время. Больной человек хочет доказать, что он может многое сделать, но если вы проводите 3 часа физической или психологической деятельности, то активность должна быть прекращена. Лучше всего читать легкое, веселое чтиво, смотреть смешные фильмы так часто, как вы можете. Это смехотерапия, а если застревать на просмотре новостей, с войнами, несчастными случаями, или фильмами о смерти, насилии, бессознательно мы входим в стресс от того, что видим.

Во время восстановления, я забочусь о себе, люблю себя, берегу себя, лелею себя. Это жизненно важно. Это путь исцеления. Не достаточно, только декодировать (расшифровать) и принять конфликт (хотя иногда достаточно и этого), надо также и уважать симптомы периода восстановления.

Исключить любые конфронтации.

Взаимные обвинения, обсуждения с окружающими являются одной из самых больших драм, которые гарантируют рецидив заболевания или неспособность его исцелить. Скажите своему партнеру: «Я нуждаюсь в тебе, твоей помощи, а не в постоянном противодействии». Человек теряет калории и силы, необходимые мозгу для ремонта и подвергается суду тех, кто вокруг него, а они ничего не понимают, просто болтают языком и пациент не выходит из стресса.

Если бы люди, которым нечего сказать, молчали, было бы больше тишины на Земле. “Кудахчат” больше всего те, кто ничего не знают. Как говорил Сократ: “Каждую новость нужно просеять через три сита: правды, доброты и пользы”. Он говорил о повышении уровня человеческого сознания.

Дать приоритет ночному отдыху.

Человек — дневное существо. Все его биоритмы, запрограммированы на основе солнечного ритма. Конечно, ночь для больных, как правило, время наибольшей боли, а в некоторых случаях с бессознательным страхом «проснусь или умру во сне?» Поэтому довольно трудно сохранить эти ритмы. Но вы не должны драматизировать. К тому же, так как больные много не делают в течение дня, они не достаточно устают, чтобы спать по ночам.

Так что, не колеблясь можно изменить свой график сна. Следует давать приоритет ночному отдыху как можно больше, но если это не так просто, можно остаться бодрствовать до 2 или 3 часов ночи, смотреть документальные фильмы, выпить 1-2 чашечки кофе, т.к. кофе уменьшает отек мозга. Таким образом, пациент знает, что в течение длительного времени он не может спать и так в бодрствовании проходит болезненный период большой ваготонии, и, кроме этого, получает удовольствие от чтения, писания, спокойного размышления, без стресса. Вскоре больные засыпают сами и встают в полдень. Затем, по мере улучшения, постепенно они возвращаются к обычному графику.

Здоровое и легкое питание.

Салаты, фрукты, сырые или приготовленные на гриле продукты самые лучшие для легкого усвоения организмом. Если вы едите много, пищеварение будет потреблять много калорий и лучше направлять как можно больше калорий для исцеления. Необходимо АБСОЛЮТНО ИСКЛЮЧИТЬ алкогольные напитки в ваготонии.

Облегчать симптомы при возникновении боли.

Вы можете использовать алопатические и гомеопатические препараты, это не помешает исцелению.

Терпеливо ждать настоящего улучшения.

Если человека не пугают маленькие и большие неудобства на стадии восстановления, то улучшение наступит. Если прошел пик фазы восстановления, у человека будет столько отеков, сколько было неприятных проявлений, таких как боль, головокружение, недомогания, высокая температура, если отеки в стволе головного мозга. Это не должно пугать человека. Речь не идет о серьезных вещах, а лишь об усилиях организма к выздоровлению.

Наш социум приучил нас, что возникновение заболеваний вызывает панику и срочную необходимость идти в больницу. А там нам ставят инъекции кортикостероидов в больших количествах, которые изменяют человека. Ведь они наносят удары по всем отекам и останавливают боль, но не вылечивают и процесс начинается, возможно, с еще большей интенсивностью.

Недолго находиться на солнце и не держать голову вблизи источника тепла.

Тепло увеличивает вчетверо размер отека мозга. В то же время тепло оказывает огромное давление и риск сильного эпилептоидного кризиса. В общем, рекомендуется тяжело больным избегать попадания под прямое облучение солнца в течение года, даже у моря. Вы можете быть под зонтиком, купаться, но не более того. Если голова находится рядом с источником тепла то же самое: важно приложить лед к голове.

Типичный случай: бизнесмен, который имеет серьезные неприятности, потому что его компания показывает плохие результаты в декабре. В январе, его жена и дети едут в отпуск к морю на месяц. 15 января человек решает свои рабочие проблемы и спасает свою компанию. Он едет на встречу со своей семьей на пляж и начинает загорать: то, что он не знает, это то, что он только что вышел из конфликта потери территории. Конечно, так как никто не связывает его головную боль, решение рабочего (территориального) конфликта и солнечные ванны, которые увеличивают его отеки. У него случается кризис прямо на пляже и его увозят оттуда на машине скорой помощи.

Если проблема очень серьезная, то нужно охладить болезненные части и голову.

Если, например, болит печень, то нужно положить лед на печень, а также, на соответствующее печени место нейронного контроля печени в голове, то есть на ствол головного мозга, ниже затылка в верхней части шеи. Если холод не облегчает боль в теле, то вы должны приложить тепло к больной части тела, но не к голове. К голове всегда холод, без исключений.

Рекомендуется купить упаковку «холодно-горячего пакета» и тогда всегда иметь под рукой 4 штуки: 2 в морозильной камере, 2 на теле человека, которые нужно менять каждый час. Если это вызывает сильную боль, то можно положить лед в обоих местах (орган и соответстующая ему область мозга в голове), а ноги опустить в ванну с горячей водой. Разница температур будет вызывать механическую циркуляцию жидкости и тем самым уменьшать немного отек.

Никогда слишком не облегчайте симптомы.

Вы можете принимать обезболивающие или противовоспалительные средства, чтобы сделать симптомы терпимыми. Симптомы сами по себе пройдут, когда мозг справится и даст такую команду. Пока симптом есть, это значит, что так должно быть. Это имеет первостепенное значение.

Например, если порезали ногу куском стекла, некоторое время будет болеть, пока рана затягивается, но это как раз для того, чтобы вы не увеличили рану. В то время как если бы у вас ничего не болело, то вы бы продолжили наступать на больную ногу и она бы не смогла зажить. В этом основная функция боли.

Мы не должны забывать, что мозг НИКОГДА не ошибается. Если есть боль, значит мозг говорит: организму нужен отдых. Вы должны уважать этот врожденный интеллект, который позволил нам выжить в течение многих миллионов лет назад.